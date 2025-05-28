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Головна Одеса Графіки відключень світла в Одесі — якою буде ситуація завтра

Графіки відключень світла в Одесі — якою буде ситуація завтра

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Дата публікації: 28 травня 2025 20:51
Графіки відключень світла в Одесі на завтра - прогнози від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні деяким містянам відключали електроенергію через проведення ремонтних робіт. Проте завтра, 29 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують, хоча ситуація може і змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 28 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Це пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість води для одеситів.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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