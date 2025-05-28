Графіки відключень світла в Одесі на завтра - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні деяким містянам відключали електроенергію через проведення ремонтних робіт. Проте завтра, 29 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують, хоча ситуація може і змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 28 травня, станом на 09:30, його рівень був на 2,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Це пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість води для одеситів.