Графіки відключень світла на завтра, 29 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Графіки відключень світла в Одесі — що нас очікує завтра
Енергосистема України ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак, а цей процес вимагає певного часу. Однак завтра, у п'ятницю, 29 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не будуть.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання знижується
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії для одеситів. А також про те, які тарифи на водопостачання будуть у вересні.
Читайте Новини.LIVE!