Графіки відключень світла на завтра, 29 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак, а цей процес вимагає певного часу. Однак завтра, у п'ятницю, 29 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не будуть.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання знижується

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,1% нижчим, ніж в той самий час попереднього дня – у середу. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії для одеситів. А також про те, які тарифи на водопостачання будуть у вересні.