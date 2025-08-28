Графики отключений света на завтра, 29 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений света в Одессе — что нас ждет завтра
Энергосистема Украины еще восстанавливается после российских ракетно-дронных атак, а этот процесс требует определенного времени. Однако завтра, в пятницу, 29 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не будут.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — установление безоблачной погоды на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии для одесситов. А также о том, какие тарифы на водоснабжение будут в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!