Відключення електроенергії 1 січня в Україні: проблеми в Одеській області

Чоловік з песиком на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У перший день нового року, 1 січня, більшість регіонів України знову зіткнуться з погодинними вимкненнями електроенергії та обмеженнями потужності. Особливо критичною залишається ситуація на Одещині, де через недавні обстріли електропостачання працюватиме в аварійному режимі з частими відключеннями.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергетичній системі регіону введено аварійні відключення електроенергії. У зв'язку з екстреними вимкненнями стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, більше не актуальні, тому мешканцям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки часу потрібно для відновлення електропідстанцій на Одещині.