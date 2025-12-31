Відключення електроенергії 1 січня в Україні: проблеми в Одеській області

Графіки відключень в Одесі — чи буде світло 1 січня
У перший день нового року, 1 січня, більшість регіонів України знову зіткнуться з погодинними вимкненнями електроенергії та обмеженнями потужності. Особливо критичною залишається ситуація на Одещині, де через недавні обстріли електропостачання працюватиме в аварійному режимі з частими відключеннями.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Через складну ситуацію в енергетичній системі регіону введено аварійні відключення електроенергії. У зв'язку з екстреними вимкненнями стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, більше не актуальні, тому мешканцям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
