Отключение электроэнергии 1 января в Украине: проблемы в Одесской области

Графики отключений в Одессе — будет ли свет 1 января
В первый день нового года, 1 января, большинство регионов Украины снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии и ограничениями мощности. Особенно критической остается ситуация в Одесской области, где из-за недавних обстрелов электроснабжение будет работать в аварийном режиме с частыми отключениями.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с экстренными отключениями стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, больше не актуальны, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
