Отключение электроэнергии 1 января в Украине: проблемы в Одесской области

В первый день нового года, 1 января, большинство регионов Украины снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии и ограничениями мощности. Особенно критической остается ситуация в Одесской области, где из-за недавних обстрелов электроснабжение будет работать в аварийном режиме с частыми отключениями.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергетической системе региона введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с экстренными отключениями стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, больше не актуальны, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько времени нужно для восстановления электроподстанций в Одесской области. Также мы писали о том,почему в регионе не внедряют графики отключений света.