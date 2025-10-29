Відновлення електропостачання в Одесі після обстрілів – ситуація на 30 жовтня

Люди гуляють нічним Міським садом в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському регіоні енергетики працюють цілодобово над ліквідацією наслідків пошкоджень енергетичних об’єктів, спричинених російськими обстрілами. Спеціалісти докладають максимум зусиль для забезпечення стабільного електропостачання жителям Одеси та області. На 30 жовтня у місті не передбачено планових відключень світла, однак можливі аварійні знеструмлення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Атака на Одещину

Внаслідок нічної атаки на Одещину частина області залишилась без світла. Фахівці цілий день займаються ліквідацією. Там, де це технічно було можливо, енергетики перезаживили обʼєкти критичної інфраструктури та споживачів. Без світла тимчасово залишаться ще 24,5 тис. родин та деякі обʼєкти критичної інфраструктури в Подільському районі області.

Екстрені відключення світла в Одеській області

У зв’язку з ускладненнями в роботі регіональної енергетичної мережі можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. Під час таких ситуацій розклади, які публікуються на офіційних ресурсах, можуть не відображати реальний стан, тому мешканцям рекомендують раціонально та відповідально використовувати електроенергію. Енергетичні підрозділи працюють у режимі 24/7, щоб максимально оперативно відновити електропостачання, а конкретна інформація щодо завершення аварійних вимкнень буде своєчасно повідомлена. Одночасно планові регулювальні відключення проводяться згідно з затвердженим графіком, що доступний на офіційних сайтах та у спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

