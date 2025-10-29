Восстановление электроснабжения в Одессе после обстрелов - ситуация на 30 октября

Люди гуляют по ночному Городскому саду в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетики работают круглосуточно над ликвидацией последствий повреждений энергетических объектов, вызванных российскими обстрелами. Специалисты прилагают максимум усилий для обеспечения стабильного электроснабжения жителей Одессы и области. На 30 октября в городе не предусмотрено плановых отключений света, однако возможны аварийные обесточивания.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Атака на Одесскую область

В результате ночной атаки в Одесской области часть области осталась без света. Специалисты целый день занимаются ликвидацией. Там, где это технически было возможно, энергетики перезаживили объекты критической инфраструктуры и потребителей. Без света временно останутся еще 24,5 тыс. семей и некоторые объекты критической инфраструктуры в Подольском районе области.

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в работе региональной энергетической сети возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. Во время таких ситуаций расписания, которые публикуются на официальных ресурсах, могут не отражать реальное состояние, поэтому жителям рекомендуют рационально и ответственно использовать электроэнергию. Энергетические подразделения работают в режиме 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение, а конкретная информация о завершении аварийных отключений будет своевременно сообщена. Одновременно плановые регулировочные отключения проводятся согласно утвержденному графику, который доступен на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, что в результате атаки на Одесчину без света осталась часть области. Также мы сообщали, что на Сахалине произошел блекаут..