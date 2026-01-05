Аварійні відключення світла в Одесі 6 січня 2024 — графіки відключень по Україні

Люди вночі на вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 6 січня, у більшості областей України відключатимуть електроенергію за погодинними графіками. В Одеській області через складну ситуацію в енергосистемі знову застосовуватимуть аварійні відключення без визначеного розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Слід зазначити, що через складну ситуацію в енергосистемі регіону було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень звичайні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не застосовуються, тому жителям рекомендують обережно та економно користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації на Одещині відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які діятимуть для всіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються вимкнення світла, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Берліні стався блекаут. Також ми писали, що в ДТЕК показали відео зруйнованих підстанцій на Одещині.