Відключення світла на Одещині 4 січня: чи будуть графіки

Знеструмлення Одеси — яка ситуація зі світлом буде завтра
У понеділок, 4 січня, в більшості регіонів України електроенергію відключатимуть за погодинними графіками. В Одеській області через складну ситуацію в енергосистемі знову застосовують аварійні відключення без чіткого розкладу.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, що ситуація зі світлом до кінця зими не стане кращою. Також ми показували відео зруйнованих підстанцій на Одещині.
