Відключення світла в Одесі 3 січня: аварійний режим

У неділю, 4 січня, в більшості регіонів України запроваджують погодинні графіки відключень світла. В Одеській області після останніх обстрілів ситуація складніша, тому тут знову застосовують аварійні відключення без чіткого розкладу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі на міські маршрути вийдуть додаткові автобуси, які тимчасово замінять електротранспорт. Також ми писали, що на відновлення електропідстанцій на Одещині необхідно 2 роки.