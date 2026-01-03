Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — где узнать графики на завтра

Отключение света в Одессе — где узнать графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 20:47
Отключение света в Одессе 3 января: аварийный режим
Девушка стоит возле генератора. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 января, в большинстве регионов Украины вводят почасовые графики отключений света. В Одесской области после последних обстрелов ситуация сложнее, поэтому здесь снова применяют аварийные отключения без четкого расписания.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе на городские маршруты выйдут дополнительные автобусы, которые временно заменят электротранспорт. Также мы писали, что на восстановление электроподстанций в Одесской области необходимо 2 года..

Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
