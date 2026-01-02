Отключение света в Украине 3 января: аварийный режим в Одесской области

Свет в Одессе — какие будут графики завтра
В субботу, 3 января, почасовые отключения электроэнергии будут продолжаться в большинстве регионов Украины. Особенно сложная ситуация остается в Одесской области, где ежедневные атаки врага на энергетические объекты приводят к аварийным отключениям без четко установленных графиков. Поэтому электроснабжение в регионе будет осуществляться в режиме аварийных отключений.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
В связи с критическим состоянием энергетической системы региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих неплановых отключений ранее опубликованные графики на официальном сайте больше не соответствуют действительности. Жителям рекомендуют экономно потреблять электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех категорий потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом, а также ознакомиться с графиком отключений можно на официальном сайте оператора системы распределения. Для этого нужно лишь ввести свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
