Отключение света в Украине 3 января: аварийный режим в Одесской области

Люди на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 3 января, почасовые отключения электроэнергии будут продолжаться в большинстве регионов Украины. Особенно сложная ситуация остается в Одесской области, где ежедневные атаки врага на энергетические объекты приводят к аварийным отключениям без четко установленных графиков. Поэтому электроснабжение в регионе будет осуществляться в режиме аварийных отключений.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

В связи с критическим состоянием энергетической системы региона введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих неплановых отключений ранее опубликованные графики на официальном сайте больше не соответствуют действительности. Жителям рекомендуют экономно потреблять электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут касаться всех категорий потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом, а также ознакомиться с графиком отключений можно на официальном сайте оператора системы распределения. Для этого нужно лишь ввести свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько времени нужно для восстановления электроподстанций в Одесской области. Также мы писали, что в Укрэнерго рассказали детали после одной из атак на энергетику.