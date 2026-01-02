Відключення світла в Україні 3 січня: аварійний режим на Одещині

Люди на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 3 січня, погодинні відключення електроенергії триватимуть у більшості регіонів України. Особливо складна ситуація залишається на Одещині, де щоденні атаки ворога на енергетичні об’єкти призводять до аварійних відключень без чітко встановлених графіків. Через це електропостачання в регіоні здійснюватиметься в режимі аварійних вимкнень.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

У зв’язку з критичним станом енергетичної системи регіону введено аварійні відключення електроенергії. Через ці непланові вимкнення раніше опубліковані графіки на офіційному сайті більше не відповідають дійсності. Жителям рекомендують економно споживати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації на Одещині відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які стосуватимуться всіх категорій споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, а також ознайомитися з графіком відключень можна на офіційному сайті оператора системи розподілу. Для цього потрібно лише ввести свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки часу потрібно для відновлення електропідстанцій на Одещині. Також ми писали, що в Укренерго розповіли деталі після однаєї з атак на енергетику.