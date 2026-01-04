Отключение света в Одесской области 4 января: будут ли графики

Обесточивание Одессы — какая ситуация со светом будет завтра
В понедельник, 4 января, в большинстве регионов Украины электроэнергию будут отключать по почасовым графикам. В Одесской области из-за сложной ситуации в энергосистеме снова применяют аварийные отключения без четкого расписания.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время возобновления подачи электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, что ситуация со светом до конца зимы не станет лучше. Также мы показывали видео разрушенных подстанций в Одесской области..
