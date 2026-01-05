Аварийные отключения света в Одессе 6 января 2024 - графики отключений по Украине

Графики отключений в Одессе — когда будет свет завтра
Во вторник, 6 января, в большинстве областей Украины будут отключать электроэнергию по почасовым графикам. В Одесской области из-за сложной ситуации в энергосистеме снова будут применять аварийные отключения без определенного расписания.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Следует отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона были введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют осторожно и экономно пользоваться электроэнергией.
Графики отключения света в Одессе
В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут действовать для всех групп. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
