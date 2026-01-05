Аварийные отключения света в Одессе 6 января 2024 - графики отключений по Украине

Люди ночью на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 6 января, в большинстве областей Украины будут отключать электроэнергию по почасовым графикам. В Одесской области из-за сложной ситуации в энергосистеме снова будут применять аварийные отключения без определенного расписания.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Следует отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона были введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений обычные графики, опубликованные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют осторожно и экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут действовать для всех групп. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения света, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Берлине произошел блэкаут. Также мы писали, что в ДТЭК показали видео разрушенных подстанций в Одесской области.