Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 25 грудня — актуальна інформація

Через важку ситуацію в енергетичній системі Одеської області 25 грудня діятимуть аварійні відключення електроенергії. Це пов’язано з постійними ракетними і дроновими ударами з боку Росії на територію України. У зв’язку з цим у регіоні запроваджуються позапланові та екстрені відключення без чітко визначеного графіку.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через критичний стан енергосистеми області наразі здійснюють аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень стандартні графіки, оприлюднені офіційно, не будуть діяти, тому мешканців закликають розумно та економно користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі поліпшення ситуації Одещина повернеться до стабілізаційних відключень, які застосовуватимуться для всіх споживачів за визначеними графіками. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються відключення, можна на сайтіоператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

