Україна
Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 25 грудня — актуальна інформація
Люди на нічній вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через важку ситуацію в енергетичній системі Одеської області 25 грудня діятимуть аварійні відключення електроенергії. Це пов’язано з постійними ракетними і дроновими ударами з боку Росії на територію України. У зв’язку з цим у регіоні запроваджуються позапланові та екстрені відключення без чітко визначеного графіку. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через критичний стан енергосистеми області наразі здійснюють аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень стандартні графіки, оприлюднені офіційно, не будуть діяти, тому мешканців закликають розумно та економно користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі поліпшення ситуації Одещина повернеться до стабілізаційних відключень, які застосовуватимуться для всіх споживачів за визначеними графіками. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються відключення, можна на сайтіоператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по світлу. Також ми писали, що росіяни атакували критичну інфраструктуру на Чернігівщині — в області проблеми зі світлом.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
