Главная Одесса Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 20:46
Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 25 декабря - актуальная информация
Люди на ночной улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за тяжелой ситуации в энергетической системе Одесской области 25 декабря будут действовать аварийные отключения электроэнергии. Это связано с постоянными ракетными и дроновыми ударами со стороны России на территорию Украины. В связи с этим в регионе вводятся внеплановые и экстренные отключения без четко определенного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Стоит отметить, что из-за критического состояния энергосистемы области сейчас осуществляют аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений стандартные графики, обнародованные официально, не будут действовать, поэтому жителей призывают разумно и экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации Одесская область вернется к стабилизационным отключениям, которые будут применяться для всех потребителей по определенным графикам. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения, можно на сайте операторасистемы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по свету. Также мы писали, что россияне атаковали критическую инфраструктуру на Черниговщине — в области проблемы со светом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
