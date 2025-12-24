Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 25 декабря - актуальная информация

Люди на ночной улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за тяжелой ситуации в энергетической системе Одесской области 25 декабря будут действовать аварийные отключения электроэнергии. Это связано с постоянными ракетными и дроновыми ударами со стороны России на территорию Украины. В связи с этим в регионе вводятся внеплановые и экстренные отключения без четко определенного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Стоит отметить, что из-за критического состояния энергосистемы области сейчас осуществляют аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений стандартные графики, обнародованные официально, не будут действовать, поэтому жителей призывают разумно и экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации Одесская область вернется к стабилизационным отключениям, которые будут применяться для всех потребителей по определенным графикам. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда планируются отключения, можно на сайте операторасистемы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по свету. Также мы писали, что россияне атаковали критическую инфраструктуру на Черниговщине — в области проблемы со светом.