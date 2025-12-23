Аварийные отключения света в Одесской области 24 декабря - внеплановые ограничения без графика

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Одесской области 24 декабря будут введены аварийные отключения электроэнергии. Произошло это из-за постоянно ракетно-дронных атак РФ на Украину. Вследствие этого в регионе будут действовать внеплановые и экстренные ограничения без определенного графика отключений.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Следует заметить, что из-за критического состояния энергосистемы в регионе введены аварийные отключения электроэнергии. Во время этих внеплановых отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не будут действовать, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по свету. Также мы писали, что с 24 декабря украинцам обещают сократить отключения света.