Аварийные отключения света в Одесской области 24 декабря - внеплановые ограничения без графика

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Одесской области 24 декабря будут введены аварийные отключения электроэнергии. Произошло это из-за постоянно ракетно-дронных атак РФ на Украину. Вследствие этого в регионе будут действовать внеплановые и экстренные ограничения без определенного графика отключений.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Следует заметить, что из-за критического состояния энергосистемы в регионе введены аварийные отключения электроэнергии. Во время этих внеплановых отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не будут действовать, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по свету. Также мы писали, что с 24 декабря украинцам обещают сократить отключения света.
