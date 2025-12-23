Аварійні відключення світла на Одещині 24 грудня – позапланові обмеження без графіка

Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через складну ситуацію в енергосистемі на Одещини 24 грудня будуть запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сталося це через постійно ракетно-дронові атаки РФ на Україну. Внаслідок цього у регіоні діятимуть позапланові та екстрені обмеження без визначеного графіка вимкнень.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Слід зауважити, що через критичний стан енергосистеми в регіоні запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час цих позапланових вимкнень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діятимуть, тому мешканцям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по світлу. Також ми писали, що з 24 грудня українцям обіцяють скоротити відключення світла.