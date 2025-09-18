Відновлення енергетики в Одесі: 19 вересня відключень не буде

Нічний дворик театру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Спеціалісти продовжують ремонтувати енергетичні об’єкти, які були пошкоджені впродовж останніх трьох років через російські обстріли. Утім, 19 вересня в Одесі планових відключень електроенергії не передбачається.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Наразі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на ранок воно таке ж саме, як і попереднього дня у середу. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

