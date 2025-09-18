Відновлення енергетики в Одесі: 19 вересня відключень не буде

Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом завтра
Спеціалісти продовжують ремонтувати енергетичні об’єкти, які були пошкоджені впродовж останніх трьох років через російські обстріли. Утім, 19 вересня в Одесі планових відключень електроенергії не передбачається.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Наразі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на ранок воно таке ж саме, як і попереднього дня у середу. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
