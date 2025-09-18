Восстановление энергетики в Одессе: 19 сентября отключений не будет

Ночной дворик театра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ремонтировать энергетические объекты, которые были повреждены в течение последних трех лет из-за российских обстрелов. Впрочем, 19 сентября в Одессе плановых отключений электроэнергии не предвидится.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Сейчас потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро оно такое же, как и в предыдущий день в среду. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать при оплате разных счетов за газ. Также мы сообщали о состоянии теплоснабжения в Одессе..