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Графіки відключень змінилися — коли на Одещині вимикатимуть світло

21 липня 2024 12:36
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключення на Одещині сьогодні змінені: деталі
Горить лампочка. Ілюстративне фото: Wirestock
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 21 липня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти пізніше — з 15:00. Це стало можливим завдяки отриманним надлишкам енергії з Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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21 липня, з 12:00 до 15:00, стабілізаційні відключення світла скасовані. А ось з 15:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками.  Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням

Обмеження діятимуть пізніше 21 липня
Зміна у графіках світла на сьогодні. Фото: Укренерго

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Проблеми з власною генерацією в Одесі

Нагадаємо, що  через наявні проблеми в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

Також ми писали, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

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