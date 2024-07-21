Графики отключения в Одесской области сегодня изменены: детали

Горит лампочка. Иллюстративное фото: Wirestock

Сегодня, 21 июля, в Одесской области ограничения света начнут действовать позже — с 15:00. Это стало возможным благодаря полученным излишкам энергии из Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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21 июля, с 12:00 до 15:00, стабилизационные отключения света отменены. А вот с 15:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Изменение в графиках света на сегодняшний день. Фото: Укрэнерго

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Пробелы с собственной генерацией в Одессе

Напомним, что в связи с имеющимися проблемами в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город запитывается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.



Также мы писали, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.