Графіки світла на неділю в Одесі та області

Будинки під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують ремонт пошкоджених енергооб'єктів по всій Україні після масованих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури. Проте у неділю, 13 квітня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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