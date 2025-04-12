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Графіки відключення — чи буде Одеса зі світлом у Вербну неділю

12 квітня 2025 21:01
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на неділю в Одесі та області
Будинки під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Фахівці продовжують ремонт пошкоджених енергооб'єктів по всій Україні після масованих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури. Проте у неділю, 13 квітня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у Миколаєві триває будівництво нового водогону, який має забезпечити місто стабільним водопостачанням. Також ми писали, що селище на Одещині залишиться без газу на декілька днів.

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