Миколаїв будує новий водогін після обстрілів росіян — фото

Вода для Миколаєва — як просувається будівництво нового водогону
У Миколаєві триває будівництво нового водогону, який має забезпечити місто стабільним водопостачанням. Місто пережило техногенну катастрофу, коли понад пів мільйона мешканців залишилися без води через російські обстріли. Наразі роботи ведуться активно, і новий водогін планують завершити до кінця літа.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Водогін для Миколаєва
Там повідомили, що наразі будівельні роботи на новому водогоні тривають. Уже виконано зняття верхнього шару ґрунту, планування територій, прокладання труб і зварювальні роботи.
Зазначимо, будівництво розпочалося після руйнації старого водогону через обстріли російськими військами у 2022 році. Через це місто залишилося без стабільного централізованого водопостачання, що спричинило серйозні проблеми для понад пів мільйона мешканців Миколаєва. У 2023 році були впроваджені тимчасові рішення, які частково покращили ситуацію, але потреба у надійному водогоні залишалася актуальною.
Коли добудують водогін в Миколаєві
В Агентстві відновлення зазначили, що будівництво водогону має бути завершене вчасно, щоб жителі Миколаєва отримали воду вже у серпні цього року. Окрім водогону, проєкт також передбачає реконструкцію очисних споруд і встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях.
Нагадаємо, сотні одеситів залишились без води до вечора через аварії. Також в Чорноморську приготували дві тонни борщу.
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