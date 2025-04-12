Миколаїв будує новий водогін після обстрілів росіян — фото

Будівництво водогону для Миколаєва. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У Миколаєві триває будівництво нового водогону, який має забезпечити місто стабільним водопостачанням. Місто пережило техногенну катастрофу, коли понад пів мільйона мешканців залишилися без води через російські обстріли. Наразі роботи ведуться активно, і новий водогін планують завершити до кінця літа.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Водогін для Миколаєва

Там повідомили, що наразі будівельні роботи на новому водогоні тривають. Уже виконано зняття верхнього шару ґрунту, планування територій, прокладання труб і зварювальні роботи.

В Миколаєві будують новий водогін. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Робітники працюють на об'єкті. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Зазначимо, будівництво розпочалося після руйнації старого водогону через обстріли російськими військами у 2022 році. Через це місто залишилося без стабільного централізованого водопостачання, що спричинило серйозні проблеми для понад пів мільйона мешканців Миколаєва. У 2023 році були впроваджені тимчасові рішення, які частково покращили ситуацію, але потреба у надійному водогоні залишалася актуальною.

Коли добудують водогін в Миколаєві

В Агентстві відновлення зазначили, що будівництво водогону має бути завершене вчасно, щоб жителі Миколаєва отримали воду вже у серпні цього року. Окрім водогону, проєкт також передбачає реконструкцію очисних споруд і встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях.

Техніка на будівельному майданчику. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Нагадаємо, сотні одеситів залишились без води до вечора через аварії. Також в Чорноморську приготували дві тонни борщу.