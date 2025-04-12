Николаев строит новый водопровод после обстрелов россиян — фото

Строительство водопровода для Николаева. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

В Николаеве продолжается строительство нового водопровода, который должен обеспечить город стабильным водоснабжением. Город пережил техногенную катастрофу, когда более полумиллиона жителей остались без воды из-за российских обстрелов. Сейчас работы ведутся активно, и новый водопровод планируют завершить до конца лета.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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Сообщение Министерства развития громад и территорий Украины. Фото: скриншот

Водопровод для Николаева

Там сообщили, что сейчас строительные работы на новом водопроводе продолжаются. Уже выполнено снятие верхнего слоя почвы, планирование территорий, прокладка труб и сварочные работы.

В Николаеве строят новый водопровод. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Рабочие работают на объекте. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Отметим, строительство началось после разрушения старого водопровода из-за обстрелов российскими войсками в 2022 году. Из-за этого город остался без стабильного централизованного водоснабжения, что повлекло серьезные проблемы для более полумиллиона жителей Николаева. В 2023 году были внедрены временные решения, которые частично улучшили ситуацию, но потребность в надежном водопроводе оставалась актуальной.

Когда достроят водопровод в Николаеве

В Агентстве восстановления отметили, что строительство водопровода должно быть завершено вовремя, чтобы жители Николаева получили воду уже в августе этого года. Кроме водопровода, проект также предусматривает реконструкцию очистных сооружений и установку солнечных электростанций на насосных станциях.

Техника на строительной площадке. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Напомним, сотни одесситов остались без воды до вечера из-за аварии. Также в Черноморске приготовили две тонны борща.