Графики света на воскресенье в Одессе и области

Дома во время блэкаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ремонт поврежденных энергообъектов по всей Украине после массированных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры. Однако в воскресенье, 13 апреля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Николаеве продолжается строительство нового водопровода, который должен обеспечить город стабильным водоснабжением. Также мы писали, что поселок в Одесской области останется без газа на несколько дней.