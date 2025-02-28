Чи буде завтра світло в Одесі - графіки відключень

Графіки відключення світла — чого очікувати одеситам завтра
Через нещодавні дронові атаки на енергооб’єкти в Одеській області, завтра, 29 лютого, оператор системи розподілу вимушено знеструмить частину промислових споживачів. Проте побутових абонентів це не торкнеться.
Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження для промисловості та бізнесу
Завтра застосують дві черги відключень у такі часи:
- з 14:00 по 20:00
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість опалення в березні. А також про підвищення заробітної платні в Україні.
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