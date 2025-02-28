Будет ли завтра свет в Одессе — графики отключений

Графики отключения света — чего ожидать одесситам завтра
Из-за недавних дроновых атак на энергообъекты в Одесской области, завтра, 1 марта, оператор системы распределения вынужденно обесточит часть промышленных потребителей. Однако бытовых абонентов это не коснется.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничения для промышленности и бизнеса
Завтра применят две очереди отключений в такие часы:
- с 14:00 по 20:00
Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости отопления в марте. А также о повышении заработной платы в Украине.
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