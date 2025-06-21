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Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 20:06
Світло в Одесі 22 червня: графіки не діють
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення електроенергії

Після масованих атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру Одеса, як і інші великі міста, залишається під загрозою вимкнень. Попри це в Одесі та області у неділю, 22 червня, обійдеться без погодинних відключень.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа. Також ми писали, що у ніч проти 21 червня сили ППО знищили 28 ворожих дронів, більшість із них — над Одещиною. 

Одеса електроенергія Одеська область ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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