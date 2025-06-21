Свет в Одессе 22 июня: графики не действуют

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После массированных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Одесса, как и другие крупные города, остается под угрозой отключений. Несмотря на это в городе и области в воскресенье, 22 июня, обойдется без почасовых отключений.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом. Также мы писали, что в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили 28 вражеских дронов, большинство из них — над Одесской областью.