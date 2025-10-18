В Одесі 19 жовтня не буде відключень світла

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують відновлювати об’єкти енергетичної інфраструктури, які постраждали від російських обстрілів. Роботи тривають цілодобово та попри наслідки атак на енергооб’єкти, завтра, 19 жовтня, в Одесі та області графіків відключення світла не буде.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, а про припинення екстрених відключень буде повідомлено негайно. Для порівняння, стабілізаційні відключення відбуваються за затвердженими графіками, які доступні на офіційному сайті та у чат-боті.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

