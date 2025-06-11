Графіки відключень світла на завтра, 12 червня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні комунальники знову проводили ремонтні роботи на електромережах міста, чимало мешканців до вечора були без електрики. Проте завтра, 12 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують, хоча ситуація може і змінитись.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 11 червня, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок. Причина таких змін — хмарна погода з опадами у частині західних та північно-західних областей, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживанння із загальної мережі.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

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сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.