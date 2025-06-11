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Головна Одеса Графіки відключення світла в Одесі — що чекати завтра

Графіки відключення світла в Одесі — що чекати завтра

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 20:01
Графіки відключень світла на завтра, 12 червня в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Споживання електроенергії зросло Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення світла

Сьогодні комунальники знову проводили ремонтні роботи на електромережах міста, чимало мешканців до вечора були без електрики. Проте завтра, 12 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують, хоча ситуація може і змінитись.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 11 червня, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок. Причина таких змін — хмарна погода з опадами у частині західних та північно-західних областей, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживанння із загальної мережі.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

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  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси графіки відключень світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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