Графіки відключень світла в Одесі на завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В регіоні ще продовжують ліквідувати наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Але в Одесі завтра, 26 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії не змінилося

Споживання електроенергії в регіоні відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 25 березня, станом на його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у понеділок.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість світла у квітні. А також про те, які тарифи підвищать у 2025 році.