Графики отключений света в Одессе на завтра

Графики отключений в Одессе — когда будет свет
В регионе еще продолжают ликвидировать последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Но в Одессе завтра, 26 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии не изменилось
Потребление электроэнергии в регионе соответствует сезонным показателям. Сегодня, 25 марта, по состоянию на его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня — в понедельник.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости света в апреле. А также о том, какие тарифы повысят в 2025 году.
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