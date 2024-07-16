В парку Одеси знайшли гранату: поліція

В Одесі виявили небезпечні боєприпаси. Фото: Патрульна поліція Одеси

Патрульна поліція Одеси отримала два виклики щодо небезпечних предметів. Жителі міста виявили гранати у різних районах, тож одразу повідомили правоохоронців про знахідки.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеси.

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Чоловік повідомив, що у одному з парків міста виявив підозрілий предмет, схожий на гранату. На місце події негайно прибули патрульні, які огородили територію та викликали слідчих і вибухотехніків для подальшого обстеження.

Одесит виявив гранату. Фото: Патрульна поліція

Інший чоловік зупинився неподалік АЗС і біля дерева також помітив гранату. Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, забезпечили безпеку місця події та викликали відповідних спеціалістів для знешкодження.

Правила безпеки

У разі виявлення підозрілих предметів:

Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на лінію 102 ;

; огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;

припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

Оборудки з боєприпасами на Одещині

Ми писали, що в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами. Підліток вирішив розібрати знахідку на подвір'ї, проте предмет вибухнув.

Також ми повідомляли, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.