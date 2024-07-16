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Граната у парку — в Одесі виявили боєприпаси

16 липня 2024 18:11
Верзілова Єлизавета - редактор
В парку Одеси знайшли гранату: поліція
В Одесі виявили небезпечні боєприпаси. Фото: Патрульна поліція Одеси
Верзілова Єлизавета - редактор

Патрульна поліція Одеси отримала два виклики щодо небезпечних предметів. Жителі міста виявили гранати у різних районах, тож одразу повідомили правоохоронців  про знахідки.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеси

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Чоловік повідомив, що у одному з парків міста виявив підозрілий предмет, схожий на гранату. На місце події негайно прибули патрульні, які огородили територію та викликали слідчих і вибухотехніків для подальшого обстеження.

Граната на АЗС в Одесі
Одесит виявив гранату. Фото: Патрульна поліція

Інший чоловік зупинився неподалік АЗС і біля дерева також помітив гранату. Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, забезпечили безпеку місця події та викликали відповідних спеціалістів для знешкодження.

Правила безпеки

У разі виявлення підозрілих предметів:

  • Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;
  • повідомте про знахідку на лінію 102;
  • огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;
  • припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

Оборудки з боєприпасами на Одещині

Ми писали, що в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами. Підліток вирішив розібрати знахідку на подвір'ї, проте предмет вибухнув. 

Також ми повідомляли, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.

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