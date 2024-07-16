В парке Одессы обнаружили гранату: полиция

Граната в парке — в Одессе обнаружили боеприпасы
Патрульная полиция Одессы получила два вызова по опасным предметам. Жители города обнаружили гранаты в разных районах, поэтому сразу сообщили правоохранителям о находках.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.
Боеприпасы в Одессе
Мужчина сообщил, что в одном из парков города обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли патрульные, которые огородили территорию и вызвали следователей и взрывотехников для дальнейшего обследования.
Другой мужчина остановился возле АЗС и у дерева также заметил гранату. Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, обеспечили безопасность места происшествия и вызвали соответствующих специалистов по обезвреживанию.
Правила безопасности
В случае обнаружения подозрительных предметов:
- Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию 102;
- оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;
- прекратите работу в районе находки.
Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.
Сделки с боеприпасами в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Подросток решил разобрать находку во дворе, однако предмет взорвался.
Также мы сообщали, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.
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