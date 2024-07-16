В парке Одессы обнаружили гранату: полиция

В Одессе обнаружены опасные боеприпасы. Фото: Патрульная полиция Одессы

Патрульная полиция Одессы получила два вызова по опасным предметам. Жители города обнаружили гранаты в разных районах, поэтому сразу сообщили правоохранителям о находках.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

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Мужчина сообщил, что в одном из парков города обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли патрульные, которые огородили территорию и вызвали следователей и взрывотехников для дальнейшего обследования.

Одессит обнаружил гранату. Фото: Патрульная полиция

Другой мужчина остановился возле АЗС и у дерева также заметил гранату. Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, обеспечили безопасность места происшествия и вызвали соответствующих специалистов по обезвреживанию.

Правила безопасности

В случае обнаружения подозрительных предметов:

Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию 102 ;

; оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;

прекратите работу в районе находки.

Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.

Сделки с боеприпасами в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Подросток решил разобрать находку во дворе, однако предмет взорвался.

Также мы сообщали, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.