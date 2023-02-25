Мешканці Одещини можуть отримати 12 тисяч гривень на утримання господарства: умови, - читати тут

Час подання заявок обмежений

Громади Одещини можуть отримати грант, розміром 12 тисяч гривень на підтримку господарства. Підтримку селян забезпечують з кількох фондів волонтерів, тож місця обмежені.

Про це повідомила Красносільський сільський голова Марина Архірій.

"Унікальну можливість, скористатися безплатним сертифікатом на 12 тис. грн, надаємо жителям Красносільської ОТГ. За ці кошти можна відремонтувати приміщення для утримання великої рогатої худоби, домашньої птиці", — зазначає Марина Архірій.



Для подачі заявки на разове отримання 12 тисяч треба здійснити декілька кроків:



звернутися до старости з копіями паспорту і коду;

отримати сертифікат і придбати за нього необхідні матеріали;

зробити ремонт протягом місяця у своїх підсобних приміщеннях;

представити фотозвіт "до" та "після" ремонту.

За умовами проєкту в цій програмі можуть взяти участь внутрішньо переміщені сім'ї, які займаються тваринництвом, та інші постраждалі від війни домогосподарства. Також ті громадяни, які не в змозі задовольнити свої потреби у ремонті приміщень для утримання сільськогосподарських тварин. Красносільський сільський голова зазначає, що "спробувати щастя" можуть сім’ї, які прийняли внутрішньо переміщених осіб та займаються розведенням сільськогосподарських тварин.



"А також домогосподарства, які втратили дохід через відсутність чи втрату годувальника або інших ключових працездатних членів домогосподарства, пенсіонери та люди з інвалідністю Саме це питання обговорили зі старостами на нараді", — розповіла Марина.



Цей проєкт-підтримка для селян реалізовується лише утрьох громадах Одещини із 9, а саме в Шабівській, Сергіївській та Красносільській громадах. Подати заявку можна до 27 лютого включно. Всі деталі проведення проєкту слід уточнювати у старостатах.

Нагадаємо, між мешканцями села Гіржове, що на Одещині, сталась суперечка через те, що корови паслись на сусідській території. Зловмисник був напідпитку й погрожував сокирою власнику худоби. Заспокоїти дебошира приїхали поліціянти, втім він "подумав, що це колектори", й почав стріляти в авто правоохоронців.