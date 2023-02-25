Жители Одесщины могут получить 12 тысяч гривен на содержание хозяйства: условия - читать здесь

Грант на содержание скота и птицы: кто может принять участие в Одесской области
Громады Одесчины могут получить грант в размере 12 тысяч гривен в поддержку хозяйства. Поддержку крестьян обеспечивают из нескольких фондов волонтеров, поэтому места ограничены.
Об этом сообщила Красносельский сельский голова Марина Архирий.
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"Уникальную возможность воспользоваться бесплатным сертификатом на 12 тыс. грн предоставляем жителям Красносельской ОТГ. За эти средства можно отремонтировать помещение для содержания крупного рогатого скота, домашней птицы", — отмечает Марина Архирий.
Для подачи заявки на разовое получение 12 тысяч нужно сделать несколько шагов:
- обратиться к старосте с копиями паспорта и кода;
- получить сертификат и приобрести необходимые материалы;
- произвести ремонт в течение месяца в своих подсобных помещениях;
- представить фотоотчет "до" и "после" ремонта.
По условиям проекта в этой программе могут принять участие внутренне перемещенные семьи, занимающиеся животноводством, и другие пострадавшие от войны домохозяйства. Также граждане, которые не в состоянии удовлетворить свои потребности в ремонте помещений для содержания сельскохозяйственных животных. Красносельский сельский голова отмечает, что "попробовать счастье" могут семьи, принявшие внутренне перемещенные лица и занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных.
"А также домохозяйства, потерявшие доход из-за отсутствия или потери кормильца, или других ключевых трудоспособных членов домохозяйства, пенсионеры и люди с инвалидностью Именно этот вопрос обсудили со старостами на совещании", — рассказала Марина.
Этот проект-поддержка для крестьян реализуется только в трех общинах Одесчины из 9, а именно в Шабской, Сергеевской и Красносельской общинах. Подать заявку можно до 27 февраля включительно. Все детали проведения проекта следует уточнять в старостатах.
Напомним, между жителями села Гиржево, что в Одесской области, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под хмельком и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто правоохранителей.