Жители Одесщины могут получить 12 тысяч гривен на содержание хозяйства: условия - читать здесь

Время подачи заявок ограничено

Громады Одесчины могут получить грант в размере 12 тысяч гривен в поддержку хозяйства. Поддержку крестьян обеспечивают из нескольких фондов волонтеров, поэтому места ограничены.

Об этом сообщила Красносельский сельский голова Марина Архирий.

"Уникальную возможность воспользоваться бесплатным сертификатом на 12 тыс. грн предоставляем жителям Красносельской ОТГ. За эти средства можно отремонтировать помещение для содержания крупного рогатого скота, домашней птицы", — отмечает Марина Архирий.



Для подачи заявки на разовое получение 12 тысяч нужно сделать несколько шагов:

обратиться к старосте с копиями паспорта и кода;

получить сертификат и приобрести необходимые материалы;

произвести ремонт в течение месяца в своих подсобных помещениях;

представить фотоотчет "до" и "после" ремонта.

По условиям проекта в этой программе могут принять участие внутренне перемещенные семьи, занимающиеся животноводством, и другие пострадавшие от войны домохозяйства. Также граждане, которые не в состоянии удовлетворить свои потребности в ремонте помещений для содержания сельскохозяйственных животных. Красносельский сельский голова отмечает, что "попробовать счастье" могут семьи, принявшие внутренне перемещенные лица и занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных.



"А также домохозяйства, потерявшие доход из-за отсутствия или потери кормильца, или других ключевых трудоспособных членов домохозяйства, пенсионеры и люди с инвалидностью Именно этот вопрос обсудили со старостами на совещании", — рассказала Марина.



Этот проект-поддержка для крестьян реализуется только в трех общинах Одесчины из 9, а именно в Шабской, Сергеевской и Красносельской общинах. Подать заявку можно до 27 февраля включительно. Все детали проведения проекта следует уточнять в старостатах.

Напомним, между жителями села Гиржево, что в Одесской области, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под хмельком и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто правоохранителей.