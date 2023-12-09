Гранти для жіночого підприємництва — де можна отримати допомогу

Жінка-підприємиця. Ілюстративне фото. Фото: freepik

Фонд "Жіночі можливості в Україні" розпочав конкурс мінігрантів, спрямований на підтримку та розвиток бізнесу жінок-підприємиць в умовах воєнного стану. Взяти участь в ньому можуть мешканці Одеської та Миколаївської області.

Про це повідомляє фонд "Жіночі можливості в Україні".

Читайте також:

Гроші на розвиток бізнесу

Фонд виділяє бюджет мінігранту у розмірі 70 000 гривень для жінок-підприємиць з метою придбання необхідного обладнання та створення нових робочих місць. Подача заявок на участь у конкурсі триватиме по 31 грудня 2023 року. Зареєструватися можна тут. Оголошення результатів буде у січні 2024 року. У конкурсі можуть брати участь жінки-підприємиці з робочим бізнесом від 6 місяців, які мають зареєстровані фірми у зазначених областях.

Заявники повинні мати чіткий план розвитку та розширення свого бізнесу, а також впродовж 6 місяців з моменту отримання грантової підтримки від Фонду створити мінімум одне нове робоче місце.

Нагадаємо, Одеська область займає четверте місце в Україні за кількістю компаній, які розпочали процес закриття у період війни. Всього в регіоні припинили діяльність майже півтисячі підприємств.

Також ми писали, що у 2023 році в Одеській області понад половину нових зареєстрованих підприємців становлять жінки. Станом на середину листопада цей показник становить 56,98%.

Додамо, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.