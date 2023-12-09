Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Гранты для женского предпринимательства — где можно получить помощь arrow

Гранты для женского предпринимательства — где можно получить помощь

9 декабря 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Гранты для женского предпринимательства — где можно получить помощь
Женщина-предприниматель. Иллюстративная фотография. Фото: freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Фонд "Женские возможности в Украине" начал конкурс мини грантов, направленный на поддержку и развитие бизнеса женщин-предпринимателей в условиях военного положения. Принять участие в нем могут жители Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщает фонд "Женские возможности в Украине".

Читайте также:

Деньги на развитие бизнеса

Фонд выделяет бюджет мини гранту в размере 70 000 гривен для женщин-предпринимателей с целью приобретения необходимого оборудования и создания новых рабочих мест. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 31 декабря 2023 года. Зарегистрироваться можно здесь. Оглашение результатов будет в январе 2024 года. В конкурсе могут участвовать женщины-предприниматели с рабочим бизнесом от 6 месяцев, имеющие зарегистрированные фирмы в указанных областях.

Заявители должны иметь четкий план развития и расширения своего бизнеса, а также в течение шести месяцев с момента получения грантовой поддержки от Фонда создать минимум одно новое рабочее место.

Напомним, Одесская область занимает четвертое место в Украине по количеству компаний, начавших процесс закрытия в период войны. Всего в регионе прекратили деятельность около полтысячи предприятий.

Также мы писали, что в 2023 году в Одесской области более половины новых зарегистрированных предпринимателей составляют женщины. По состоянию на середину ноября этот показатель составляет 56,98%.

Добавим, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме