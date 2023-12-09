Гранты для женского предпринимательства — где можно получить помощь

Женщина-предприниматель. Иллюстративная фотография. Фото: freepik

Фонд "Женские возможности в Украине" начал конкурс мини грантов, направленный на поддержку и развитие бизнеса женщин-предпринимателей в условиях военного положения. Принять участие в нем могут жители Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщает фонд "Женские возможности в Украине".

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Фонд выделяет бюджет мини гранту в размере 70 000 гривен для женщин-предпринимателей с целью приобретения необходимого оборудования и создания новых рабочих мест. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 31 декабря 2023 года. Зарегистрироваться можно здесь. Оглашение результатов будет в январе 2024 года. В конкурсе могут участвовать женщины-предприниматели с рабочим бизнесом от 6 месяцев, имеющие зарегистрированные фирмы в указанных областях.

Заявители должны иметь четкий план развития и расширения своего бизнеса, а также в течение шести месяцев с момента получения грантовой поддержки от Фонда создать минимум одно новое рабочее место.

Напомним, Одесская область занимает четвертое место в Украине по количеству компаний, начавших процесс закрытия в период войны. Всего в регионе прекратили деятельность около полтысячи предприятий.

Также мы писали, что в 2023 году в Одесской области более половины новых зарегистрированных предпринимателей составляют женщины. По состоянию на середину ноября этот показатель составляет 56,98%.

Добавим, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.