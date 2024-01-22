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Гринкевича в Одесі затримали московити — Фаріон розпалила мовний скандал

22 січня 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гринкевича в Одесі затримали московити — Фаріон розпалила мовний скандал
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався втекти з країни. Мовознавиця Ірина Фаріон обурилася тому, що розкрадача державних коштів затримали російською мовою. 

Про це філологиня розповіла у своєму Telegram-каналі. 

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"Якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога? То його московити затримали? Чи для поліції закон неписаний, як для матюкальника Жоріна?", — написала Фаріон.

Винні не лише Гринкевичі

Крім того, громадська діячка зазначила, що Гринкевичі — це "спритні пішаки", а справжні творці корупційних скандалів знаходяться у Міністерстві оборони. Для прикладу Фаріон привела полтавське підприємство, яке постачає комплектувальне для  московської атомної сфери. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Одесі затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук 19 січня. Наразі відомо, що він намагався незаконно виїхати з країни, аби уникнути правосуддя.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) клопотатиме про обрання запобіжного заходу для львівського бізнесмена Романа Гринкевича у вигляді арешту. Йдеться про те, що відомства наполягатиме на утримані у слідчому ізоляторі без права внесення застави. 

Одеса
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російська мова
Львів
Одеська область
мовний скандал
Новини Одеси
Ірина Фаріон
Ігор Гринкевич

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