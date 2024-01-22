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Гринкевича в Одессе задержали московиты — Фарион разожгла языковой скандал

22 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гринкевича в Одессе задержали московиты — Фарион разожгла языковой скандал
Языковед Ирина Фарион. Фото: Синица Александр / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одессе задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который пытался скрыться из страны. Языковед Ирина Фарион возмутилась потому, что расхитителя государственных средств задержали на русском языке.

Об этом филолог рассказала в своем Telegram-канале.

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"Какого черта задерживатель Гринкевича говорит на языке врага? Так его московиты задержали? Или для полиции закон неписан, как для матерщинника Жорина?" , — написала Фарион.

Виноваты не только Гринкевичи

Кроме того, общественный деятель отметила, что Гринкевичи — это "ловкие пешки", а настоящие создатели коррупционных скандалов находятся в Министерстве обороны. Для примера Фарион привела полтавское предприятие, поставляющее комплектующее для московской атомной сферы.

Напомним, сегодня, 22 января, в Одессе задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич, которого ДБР объявил в розыск 19 января. Известно, что он пытался незаконно уехать из страны, чтобы избежать правосудия.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для львовского бизнесмена Романа Гринкевича в виде ареста. Речь идет о том, что ведомства будут настаивать на содержании в следственном изоляторе без права внесения залога.

Одесса
скандал
русский язык
Львов
Одесская область
языковой скандал
Новости Одессы
Ирина Фарион
Игорь Гринкевич

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