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Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

29 листопада 2024 04:14
Рвачова Анастасія - редактор
Миколаїв під час війни: як місто забезпечує комфортне життя попри труднощі
Площа перед Миколаївською міською радою. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Миколаїв один із перших відчув на собі всю так звану любов росіян. Місто обстрілювали з усіх гармат, його практично намагалися стерти разом із жителями. Попередньо знищивши водогін, що подає питну воду. Проте план провалився — ворога відкинули назад. Але зараз черговий виклик для місцевої влади — наповнення бюджету. 

Про шляхи надходження грошей у бюджет та плани на розвиток економіки в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

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Населення Миколаєва

Після деокупації Миколаївської області в самому обласному центрі ситуація стала дещо спокійнішою. Тож люди почали повертатися додому. Наразі відомо, що до міста приїхали понад 200 тисяч осіб, серед яких і переселенці з сусідніх регіонів. 

"У найгірші часи кількість жителів впала до 230 тисяч, але сьогодні ми маємо вже близько 430 тисяч включно з переселенцями. Це свідчить про те, що люди довіряють місту й вірять у його майбутнє", — розповідає Олександр Сєнкевич. 

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Проте все ж місто переживає сьогодні нові виклики. Серед таких — нестача робочих місць, адже люди повертаються, а бізнеси через ризики переїжджають до інших, більш безпечних регіонів.

"Фактично всі великі підприємства в місті зупинили свою роботу, а малий і середній бізнес виїхали в інші області. Це призвело до відчутного падіння надходжень до бюджету", — розповідає міський голова Миколаєва.

 Однак у мерії вважають, що ситуацію можна змінити, а одним із ключових кроків може стати створення спеціальних економічних зон для залучення інвесторів у найбільш постраждалі регіони.

"Ми поки що виживаємо, але для запуску серйозних бізнесових процесів необхідні спеціальні економічні інструменти. Ми пропонуємо створити спеціальні економічні зони в регіонах, які найбільше постраждали від війни. Більше ризиків — більше прибутків, і це може стати стимулом для підприємців вкладати в такі міста, як Миколаїв", — каже мер міста. 

Мер Миколаєва про підтримку від держави. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва про підтримку від держави. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Бюджет Миколаєва під час війни

Важливим моментом є те, що через брак надходжень до бюджету сьогодні Миколаїв вимушений обмежувати багато виплат та залишити лише найнеобхідніші — зарплати, пенсії, субсидії та ремонт пошкоджених від обстрілів будинків. Фактично місто живе коштом субвенцій від держави, тож, за словами мера, великі проєкти залишаються недосяжними.

"Ми очікуємо, що державна влада зрозуміє складність нашої ситуації і виділить додаткову субвенцію. Сьогодні ми можемо вижити лише завдяки такій підтримці", — каже Олександр Сєнкевич. 

Крім того, до повномасштабного вторгнення місто отримувало додаткові гроші від великої кількості мілітаризованих обʼєктів. Проте зміни в законодавстві вплинули і на цей напрям та змусили Миколаїв шукати нові шляхи поповнення бюджету.

"Ми отримували ПДФО військовослужбовців як одну з головних статей бюджету. Але після рішення Верховної Ради про перенаправлення цих надходжень до державного бюджету місто втратило значну частину коштів", — додає мер.

Жінка з дитиною переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Жінка з дитиною переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Допомога армії

Місто і сьогодні постійно потерпає від ворожих обстрілів, стикається із серйозними викликами. Міська влада змушена переспрямовувати ресурси на найважливіше — підтримку життєдіяльності та допомогу армії. Попри значні втрати в бюджеті, Миколаїв не припиняє підтримувати військових і забезпечувати базові потреби жителів.

"Війна — це не час для проривних проєктів розвитку, а час для виживання. Ми економимо бюджетні кошти, але продовжуємо допомагати армії дронами, технікою, автомобілями і багатьма іншими речами, про які не можемо говорити", — наголошує пан Сєнкевич. 

Розбита російська техніка у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Розбита російська техніка у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попри всі виклики, люди продовжують повертатися до міста, бізнес пристосовується до нових реалій, а міська влада разом із партнерами працює над тим, щоб створити сприятливі умови для відновлення. Миколаїв вистояв у найтемніші часи і не здається тепер, попри всі труднощі. Економічні виклики та скорочення бюджету не завадили місту залишатися домівкою для тих, хто повертається. 

Нагадаємо, у Миколаєві планують відновити роботу суднобудівного заводу. Хоча зараз він фактично не працює, все ж розробляються плани його відновлення. Сьогодні це не лише питання економіки, а й стратегічної необхідності

Також ми писали, що Європейський Союз, ООН і Данія підтримали стратегію відбудови і розвитку Миколаєва як центру "блакитної економіки" в Україні. Йдеться про відродження морської інфраструктури на екологічних засадах.

Миколаїв Миколаївська область економіка бізнес Олександр Сєнкевич бюджет війна в Україні

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