Відновлення суднобудування у Миколаєві: який план та реалії

Заблокований флот у Миколаєві. Фото: СП "Нібулон"

Миколаїв, колишній центр суднобудування Радянського Союзу, має всі шанси повернути собі цей статус після війни. У місті розташований найбільший суднобудівний завод країни, який свого часу забезпечував виробництво військових та цивільних суден. Хоча зараз він фактично не працює, все ж розробляються плани його відновлення. Сьогодні це не лише питання економіки, а й стратегічної необхідності: Україні потрібно буде відбудовувати свій флот, зміцнювати морську інфраструктуру та забезпечувати обороноздатність.

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Про плани оживити суднобудівельну галузь України в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE поділився міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Місто корабелів Миколаїв

Після завершення війни Миколаїв має всі шанси повернути собі славу ключового портового центру України. Місто, розташоване на двох річках — Південний Буг та Інгулець, і зараз активно працює над розвитком проєктів, пов’язаних із "блакитною економікою".

"Ми зосередилися на пілотних проєктах, які стосуються економіки, пов'язаної з водою. Миколаїв стоїть на двох річках і раніше мав вихід до Чорного моря. Ми сподіваємося, що після війни відновимо славу портового міста", — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Варто сказати, що ці проєкти охоплюють напрямки, пов’язані з річковою інфраструктурою, водними видами спорту, агрокультурами та економічною діяльністю на воді. Проте, як зазначає мер, поки зарано ділитися їхніми подробицями через безпекові фактори.

Відновлення суднобудування в Україні

Суднобудівна галузь Миколаєва зараз перебуває на етапі змін і адаптації до нових реалій. Пан Сєнкевич наголошує на тому, що сьогодні вона майже мертва, бо через війну та ризики значна частина покупців пішла на інші ринки. Саме тому необхідно переглянути підхід та повернути свій конкурентний статус.

"Сьогодні, після руйнування наших головних заводів, які виробляли сталь, ми не є конкурентними на світовому ринку. В азіатських країнах виробляти кораблі виходить значно дешевше", — наголошує міський голова.

Мер Миколаєва про відновлення суднобудівництва. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також слід сказати, що у місті активно обговорюють нові можливості для розвитку галузі, але у більш спрощеному форматі. Основний акцент робиться на судноремонті, малому суднобудуванні та інноваційних рішеннях, таких як безпілотні надводні та підводні системи.

"Велика кораблебудівна індустрія поступається місцем москітному флоту та сучасним технологіям. У нас є великий досвід і стара школа інженерної потужності, яку ми плануємо використати для створення нової майбутньої галузі, щоб повернути стару славу Миколаєва", — додає Сєнкевич.

Саме для обміну досвідом спеціалісти з Миколаєва співпрацюють з міжнародними партнерами, які будуть вчитися будувати судна за прикладом українських інженерів. Як наголошує Олександр Сєнкевич, в такій співпраці є шанси на майбутній розвиток.

Нагадаємо, у дунайських портах критично знизився потік вантажів. Також ми повідомляли, що Британія виділить кошти для захисту портів Великої Одеси.

Також ми писали, що Європейський Союз, ООН і Данія підтримали стратегію відбудови і розвитку Миколаєва як центру "блакитної економіки" в Україні. Йдеться про відродження морської інфраструктури на екологічних засадах.