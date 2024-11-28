Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відродження суднобудування у Миколаєві — які перспективи arrow

Відродження суднобудування у Миколаєві — які перспективи

28 листопада 2024 06:33
Рвачова Анастасія - редактор
Відновлення суднобудування у Миколаєві: який план та реалії
Заблокований флот у Миколаєві. Фото: СП "Нібулон"
Рвачова Анастасія - редактор

Миколаїв, колишній центр суднобудування Радянського Союзу, має всі шанси повернути собі цей статус після війни. У місті розташований найбільший суднобудівний завод країни, який свого часу забезпечував виробництво військових та цивільних суден. Хоча зараз він фактично не працює, все ж розробляються плани його відновлення. Сьогодні це не лише питання економіки, а й стратегічної необхідності: Україні потрібно буде відбудовувати свій флот, зміцнювати морську інфраструктуру та забезпечувати обороноздатність. 

Читайте також:

Про плани оживити суднобудівельну галузь України в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE поділився міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Місто корабелів Миколаїв

Після завершення війни Миколаїв має всі шанси повернути собі славу ключового портового центру України. Місто, розташоване на двох річках — Південний Буг та Інгулець, і зараз активно працює над розвитком проєктів, пов’язаних із "блакитною економікою".

"Ми зосередилися на пілотних проєктах, які стосуються економіки, пов'язаної з водою. Миколаїв стоїть на двох річках і раніше мав вихід до Чорного моря. Ми сподіваємося, що після війни відновимо славу портового міста", — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Варто сказати, що ці проєкти охоплюють напрямки, пов’язані з річковою інфраструктурою, водними видами спорту, агрокультурами та економічною діяльністю на воді. Проте, як зазначає мер, поки зарано ділитися їхніми подробицями через безпекові фактори. 

Відновлення суднобудування в Україні

Суднобудівна галузь Миколаєва зараз перебуває на етапі змін і адаптації до нових реалій. Пан Сєнкевич наголошує на тому, що сьогодні вона майже мертва, бо через війну та ризики значна частина покупців пішла на інші ринки. Саме тому необхідно переглянути підхід та повернути свій конкурентний статус. 

"Сьогодні, після руйнування наших головних заводів, які виробляли сталь, ми не є конкурентними на світовому ринку. В азіатських країнах виробляти кораблі виходить значно дешевше", — наголошує міський голова. 

Мер Миколаєва про відновлення суднобудівництва. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва про відновлення суднобудівництва. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також слід сказати, що у місті активно обговорюють нові можливості для розвитку галузі, але у більш спрощеному форматі. Основний акцент робиться на судноремонті, малому суднобудуванні та інноваційних рішеннях, таких як безпілотні надводні та підводні системи.

"Велика кораблебудівна індустрія поступається місцем москітному флоту та сучасним технологіям. У нас є великий досвід і стара школа інженерної потужності, яку ми плануємо використати для створення нової майбутньої галузі, щоб повернути стару славу Миколаєва", — додає Сєнкевич.

Саме для обміну досвідом спеціалісти з Миколаєва співпрацюють з міжнародними партнерами, які будуть вчитися будувати судна за прикладом українських інженерів. Як наголошує Олександр Сєнкевич, в такій співпраці є шанси на майбутній розвиток. 

Нагадаємо, у дунайських портах критично знизився потік вантажів. Також ми повідомляли, що Британія виділить кошти для захисту портів Великої Одеси.

Також ми писали, що Європейський Союз, ООН і Данія підтримали стратегію відбудови і розвитку Миколаєва як центру "блакитної економіки" в Україні. Йдеться про відродження морської інфраструктури на екологічних засадах.

Чорне море Миколаїв Миколаївська область будівництво відновлення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 В ПриватБанку видають долари старого зразка — чи приймати

06:55 Виплати сім'ям полонених військовослужбовців — що треба знати

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

Ексклюзив

06:33 Відродження суднобудування у Миколаєві — які перспективи

06:30 Ціни на кукурудзу спіймали низхідний тренд — що відбувається

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:30 У ТЦК розповіли як чоловіки вмотивовані воювати добровільно

06:22 Просто виправдовують себе — ТЦК про негатив з боку людей до себе

06:15 Пенсія померлих батьків — хто має право на виплати

Ексклюзив

06:14 У ГУР пояснили, чому досі не знищили шахедні заводи

06:01 Клієнти Ощадбанку можуть дарма платити за обслуговування — деталі

07:01 В ПриватБанку видають долари старого зразка — чи приймати

06:55 Виплати сім'ям полонених військовослужбовців — що треба знати

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

Ексклюзив

06:33 Відродження суднобудування у Миколаєві — які перспективи

06:30 Ціни на кукурудзу спіймали низхідний тренд — що відбувається

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:30 У ТЦК розповіли як чоловіки вмотивовані воювати добровільно

06:22 Просто виправдовують себе — ТЦК про негатив з боку людей до себе

06:15 Пенсія померлих батьків — хто має право на виплати

Ексклюзив

06:14 У ГУР пояснили, чому досі не знищили шахедні заводи

06:01 Клієнти Ощадбанку можуть дарма платити за обслуговування — деталі

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят