Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы arrow

Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

28 ноября 2024 06:33
Рвачова Анастасия - редактор
Восстановление судостроения в Николаеве: какой план и реалии
Заблокированный флот в Николаеве. Фото: СП "Нибулон"
Рвачова Анастасия - редактор

Николаев, бывший центр судостроения Советского Союза, имеет все шансы вернуть себе этот статус после войны. В городе расположен крупнейший судостроительный завод страны, в свое время обеспечивавший производство военных и гражданских судов. Хотя сейчас он фактически не работает, все же разрабатываются планы по его восстановлению. Сегодня это не только вопрос экономики, но и стратегическая необходимость: Украине нужно будет отстраивать свой флот, укреплять морскую инфраструктуру и обеспечивать обороноспособность.

Читайте также:

О планах оживить судостроительную отрасль Украины в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE поделился городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Город корабелов Николаев

После войны Николаев имеет все шансы вернуть себе славу ключевого портового центра Украины. Город, расположенный на двух реках — Южный Буг и Ингулец, и сейчас активно работает над развитием проектов, связанных с "голубой экономикой".

"Мы сосредоточились на пилотных проектах, которые касаются экономики, связанной с водой. Николаев стоит на двух реках и раньше имел выход к Черному морю. Мы надеемся, что после войны восстановим славу портового города", — отметил городской голова Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что эти проекты охватывают направления, связанные с речной инфраструктурой, водными видами спорта, агрокультурами и экономической деятельностью на воде. Однако, как отмечает мэр, пока рано делиться их подробностями из-за факторов безопасности.

Восстановление судостроения в Украине

Судостроительная отрасль Николаева сейчас находится на этапе изменений и адаптации к новым реалиям. Сенкевич отмечает, что сегодня она почти мертва, потому что из-за войны и рисков значительная часть покупателей пошла на другие рынки. Поэтому необходимо пересмотреть подход и вернуть свой конкурентный статус.

"Сегодня, после разрушения наших главных заводов, производивших сталь, мы не конкурентны на мировом рынке. В азиатских странах делать корабли получается значительно дешевле", — отмечает городской голова.

Мэр Николаева о возобновлении судостроения. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Мэр Николаева о возобновлении судостроения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также следует сказать, что в городе активно обсуждают новые возможности для развития отрасли, но в более упрощенном формате. Основной упор делается на судоремонте, малом судостроении и инновационных решениях, таких как беспилотные надводные и подводные системы.

"Большая кораблестроительная индустрия уступает место москитному флоту и современным технологиям. У нас большой опыт и старая школа инженерной мощности, которую мы планируем использовать для создания новой будущей отрасли, чтобы вернуть старую славу Николаева", — добавляет Сенкевич.

Именно для обмена опытом специалисты из Николаева сотрудничают с международными партнерами, которые будут учиться строить суда по примеру украинских инженеров. Как отмечает Александр Сенкевич, такое сотрудничество имеет шансы на будущее развитие.

Напомним, в дунайских портах критически снизился поток грузов. Также мы сообщали, что Великобритания выделит средства для защиты портов Большой Одессы.

Также мы писали, что Европейский Союз, ООН и Дания поддержали стратегию восстановления и развития Николаева как центра "голубой экономики" в Украине. Речь идет о возрождении морской инфраструктуры на экологических началах.

Черное море Николаев Николаевская область строительство восстановление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году