Восстановление судостроения в Николаеве: какой план и реалии

Заблокированный флот в Николаеве. Фото: СП "Нибулон"

Николаев, бывший центр судостроения Советского Союза, имеет все шансы вернуть себе этот статус после войны. В городе расположен крупнейший судостроительный завод страны, в свое время обеспечивавший производство военных и гражданских судов. Хотя сейчас он фактически не работает, все же разрабатываются планы по его восстановлению. Сегодня это не только вопрос экономики, но и стратегическая необходимость: Украине нужно будет отстраивать свой флот, укреплять морскую инфраструктуру и обеспечивать обороноспособность.

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О планах оживить судостроительную отрасль Украины в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE поделился городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Город корабелов Николаев

После войны Николаев имеет все шансы вернуть себе славу ключевого портового центра Украины. Город, расположенный на двух реках — Южный Буг и Ингулец, и сейчас активно работает над развитием проектов, связанных с "голубой экономикой".

"Мы сосредоточились на пилотных проектах, которые касаются экономики, связанной с водой. Николаев стоит на двух реках и раньше имел выход к Черному морю. Мы надеемся, что после войны восстановим славу портового города", — отметил городской голова Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что эти проекты охватывают направления, связанные с речной инфраструктурой, водными видами спорта, агрокультурами и экономической деятельностью на воде. Однако, как отмечает мэр, пока рано делиться их подробностями из-за факторов безопасности.

Восстановление судостроения в Украине

Судостроительная отрасль Николаева сейчас находится на этапе изменений и адаптации к новым реалиям. Сенкевич отмечает, что сегодня она почти мертва, потому что из-за войны и рисков значительная часть покупателей пошла на другие рынки. Поэтому необходимо пересмотреть подход и вернуть свой конкурентный статус.

"Сегодня, после разрушения наших главных заводов, производивших сталь, мы не конкурентны на мировом рынке. В азиатских странах делать корабли получается значительно дешевле", — отмечает городской голова.

Мэр Николаева о возобновлении судостроения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также следует сказать, что в городе активно обсуждают новые возможности для развития отрасли, но в более упрощенном формате. Основной упор делается на судоремонте, малом судостроении и инновационных решениях, таких как беспилотные надводные и подводные системы.

"Большая кораблестроительная индустрия уступает место москитному флоту и современным технологиям. У нас большой опыт и старая школа инженерной мощности, которую мы планируем использовать для создания новой будущей отрасли, чтобы вернуть старую славу Николаева", — добавляет Сенкевич.

Именно для обмена опытом специалисты из Николаева сотрудничают с международными партнерами, которые будут учиться строить суда по примеру украинских инженеров. Как отмечает Александр Сенкевич, такое сотрудничество имеет шансы на будущее развитие.

Напомним, в дунайских портах критически снизился поток грузов. Также мы сообщали, что Великобритания выделит средства для защиты портов Большой Одессы.

Также мы писали, что Европейский Союз, ООН и Дания поддержали стратегию восстановления и развития Николаева как центра "голубой экономики" в Украине. Речь идет о возрождении морской инфраструктуры на экологических началах.