Николаев во время войны: как город обеспечивает комфортную жизнь, несмотря на трудности

Площадь перед Николаевским городским советом. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская

Николаев один из первых ощутил на себе всю так называемую любовь россиян. Город обстреливал из всех орудий, его практически пытались стереть вместе с жителями. Предварительно уничтожив водопровод, подающий питьевую воду. Однако план провалился — врага отбросили назад. Но сейчас очередной вызов местным властям — наполнение бюджета.

О путях поступления денег в бюджет и планах развития экономики в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Население Николаева

После деоккупации Николаевской области в самом областном центре ситуация стала несколько более спокойной. Люди начали возвращаться домой. Пока известно, что в город приехали более 200 тысяч человек, среди которых и переселенцы из соседних регионов.

"В худшие времена количество жителей упало до 230 тысяч, но сегодня у нас уже около 430 тысяч, включая переселенцев. Это свидетельствует о том, что люди доверяют городу и верят в его будущее", — рассказывает Александр Сенкевич.

Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Тем не менее, город переживает сегодня новые вызовы. Среди них — нехватка рабочих мест, ведь люди возвращаются, а бизнесы из-за рисков переезжают в другие, более безопасные регионы.

"Фактически все крупные предприятия в городе остановили свою работу, а малый и средний бизнес уехали в другие области. Это привело к ощутимому падению поступлений в бюджет", — рассказывает городской голова Николаева.

Однако в мэрии считают, что ситуацию можно изменить, а одним из ключевых шагов может стать создание специальных экономических зон для привлечения инвесторов в наиболее пострадавшие регионы.

"Мы пока выживаем, но для запуска серьезных бизнес-процессов необходимы специальные экономические инструменты. Мы предлагаем создать специальные экономические зоны в регионах, наиболее пострадавших от войны. Больше рисков — больше доходов, и это может стать стимулом для предпринимателей вкладывать в такие города, как Николаев", — говорит мэр города.

Мэр Николаева о поддержке государства. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Бюджет Николаева во время войны

Важным моментом является то, что за неимением поступлений в бюджет сегодня Николаев вынужден ограничивать много выплат и оставить только самые необходимые — зарплаты, пенсии, субсидии и ремонт поврежденных от обстрелов домов. Фактически город живет на средства субвенций от государства, поэтому, по словам мэра, большие проекты остаются недостижимыми.

"Мы ожидаем, что государственная власть поймет сложность нашей ситуации и выделит дополнительную субвенцию. Сегодня мы можем выжить только благодаря такой поддержке", — говорит Александр Сенкевич.

Кроме того, до полномасштабного вторжения город получал дополнительные деньги от множества милитаризованных объектов. Однако изменения в законодательстве повлияли на это направление и заставили Николаев искать новые пути пополнения бюджета.

"Мы получали НДФЛ военнослужащих как одну из главных статей бюджета. Но после решения Верховной Рады о перенаправлении этих поступлений в государственный бюджет город потерял значительную часть средств", — добавляет мэр.

Женщина с ребенком переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Помощь армии

Город и сегодня постоянно страдает от вражеских обстрелов, сталкивается с серьезными вызовами. Городские власти вынуждены перенаправлять ресурсы на самое важное — поддержку жизнедеятельности и помощь армии. Несмотря на большие потери в бюджете, Николаев не перестает поддерживать военных и обеспечивать базовые потребности жителей.

"Война — это не время для прорывных проектов развития, а время для выживания. Мы экономим бюджетные средства, но продолжаем помогать армии дронами, техникой, автомобилями и многими другими вещами, о которых не можем говорить", — отмечает господин Сенкевич.

Разбитая российская техника в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на все вызовы, люди продолжают возвращаться в город, бизнес приспосабливается к новым реалиям, а власть вместе с партнерами работает над тем, чтобы создать благоприятные условия для восстановления. Николаев выстоял в самые темные времена и не сдается теперь, несмотря на все трудности. Экономические вызовы и сокращение бюджета не помешали городу оставаться домом для тех, кто возвращается.

Напомним, в Николаеве планируют возобновить работу судостроительного завода. Хотя сейчас он фактически не работает, все же разрабатываются планы по его восстановлению. Сегодня это не только вопрос экономики, но и стратегическая необходимость

Также мы писали, что Европейский Союз, ООН и Дания поддержали стратегию восстановления и развития Николаева как центра "голубой экономики" в Украине. Речь идет о возрождении морской инфраструктуры на экологичных принципах.