Гроші на ЗСУ - скільки передбачено допомоги Силам оборони на Одещині у 2025 році

Гроші на ЗСУ — скільки виділить Одещина у 2025-му
У 2025-му в бюджеті Одеської області передбачили понад 1,8 мільярда гривень на допомогу ЗСУ. Крім того, цю суму планують збільшити у другому півріччі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Гроші на ЗСУ
У 2025 році в бюджеті Одеської області та кошторисах громад на підтримку ЗСУ передбачено 1,8 мільярда гривень. Понад 60% цих коштів уже виділено відповідним підрозділам Сил оборони.
"Підтримка військових — серед ключових пріоритетів регіону. Ми діємо у межах загальнодержавної стратегії, визначеної президентом Володимиром Зеленським. До справи активно долучається й бізнес. Спільно працюємо над тим, аби оперативно закривати запити наших захисників і передавати їм усе найнеобхідніше",— йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
В Одеській ОВА також додають, що ведеться активна робота зі збільшення підтримки ЗСУ за рахунок перевиконання місцевих бюджетів у ІІ півріччі.
Додамо, загалом по Україні у місцевих бюджетах в рамках відповідних програм передбачили понад 25 млрд гривень на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову ефективну тактику ЗСУ на півдні. А також про розширення контракту 18-24.
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