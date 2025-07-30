Деньги на ВСУ - сколько предусмотрено помощи Силам обороны в Одесской области в 2025 году

Военные ВСУ. Фото иллюстративное: Укринформ

В 2025-м в бюджете Одесской области предусмотрели более 1,8 миллиарда гривен на помощь ВСУ. Кроме того, эту сумму планируют увеличить во втором полугодии.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В 2025 году в бюджете Одесской области и сметах громад на поддержку ВСУ предусмотрено 1,8 миллиарда гривен. Более 60% этих средств уже выделено соответствующим подразделениям Сил обороны.

"Поддержка военных — среди ключевых приоритетов региона. Мы действуем в рамках общегосударственной стратегии, определенной президентом Владимиром Зеленским. К делу активно приобщается и бизнес. Совместно работаем над тем, чтобы оперативно закрывать запросы наших защитников и передавать им все самое необходимое", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

В Одесской ОВА также добавляют, что ведется активная работа по увеличению поддержки ВСУ за счет перевыполнения местных бюджетов во II полугодии.

Добавим, в целом по Украине в местных бюджетах в рамках соответствующих программ предусмотрели более 25 млрд гривен на помощь ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о новой эффективной тактике ВСУ на юге. А также о расширении контракта 18-24.