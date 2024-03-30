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Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії

30 березня 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії
Жінка під час мітингу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 30 березня, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Своєю акцією люди вимагають виділення 20% міського бюджету на потреби Збройних сил України, а також прозоре використання коштів на допомогу обороні.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Жінки з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля стін мерії в Одесі

На вже традиційній суботній акції в Одесі люди вимагають спрямовувати більше коштів на допомогу армії. Містяни тримали в руках плакати з написами: "Мільйони на дрони", "Усі кошти на захист країни". Одесити зазначають, що життя солдата цінніше за фарбування фасадів та зведення доріг.

Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії - фото 2
Люди на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Мати загиблого військовослужбовця розповідає, що через недостатнє фінансування фронту її син загинув при форсуванні Дніпра. 

"Якби у мого сина був якісний катер, він би не загинув. Уявіть собі, 8 людей у повному спорядженні на гумовому човні… Були випадки, що снайпер поцілив у катер і група солдатів просто загинула у воді. Ми закликаємо владу виділяти більше коштів на озброєння та спорядження для військових", — каже Олеся.

Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії - фото 3
Мати загиблого військовослужбовця Олеся. Фото: Новини.LIVE
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Жінка тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на акцію прийшли й просто небайдужі одесити. Вони зазначають, що влада і суспільство зараз повинні об’єднатися у боротьбі з Росією. Щоб більше прислуховувались до потреб фронту, а не власних кишень.

"Я просто небайдужа одеситка. Виходжу на мітинг щосуботи, щоб донести до влади важливість підтримувати фронт. Я висловлюю свою думку, щоб влада почула і виділяла гроші з міського бюджету на фронт", — додала одеситка Олена. 

Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії - фото 5
Небайдужа одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE
Гроші на ЗСУ — у суботу одесити знову вийшли на мітинг до мерії - фото 6
Хлопець з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Акції "Гроші на ЗСУ": що відомо

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro. Згодом його скасували, але люди продовжують виходити на мирні акції. Додамо, що такі мітинги проходять по всій країні.

Одеса
мітинг
ЗСУ
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

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